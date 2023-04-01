В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины

Великобритании угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины. Об этом заявил эксперт Пол Джеймс. Он отметил, что ранее главным источником незаконного ввоза боевых средства были балканские государства. По словам специалиста, большой приток оружия с Украины в Соединённое Королевство представляет такую же опасность.

"Угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют. Поэтому я считаю это настоящей угрозой", — приводит слова Джеймса The Daily Telegraph.