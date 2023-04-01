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1 апреля, 10:17

В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины

The Daily Telegraph: Британии угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины

Великобритании угрожает приток незарегистрированного оружия с Украины. Об этом заявил эксперт Пол Джеймс. Он отметил, что ранее главным источником незаконного ввоза боевых средства были балканские государства. По словам специалиста, большой приток оружия с Украины в Соединённое Королевство представляет такую же опасность.

"Угроза со стороны Украины столь же велика, если не больше, из-за количества оружия, которое туда поставляют и, возможно, не регистрируют. Поэтому я считаю это настоящей угрозой", — приводит слова Джеймса The Daily Telegraph.

Специалист считает, что оружие с Украины будет способствовать распространению организованной преступности в Британии.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные прибыли домой после того, как прошли курсы по управлению Challenger 2. Совместной работе на танках британцы обучали несколько недель.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Осипов
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