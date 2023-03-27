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27 марта, 00:01

Украинские танкисты закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании

Украинские военные прибыли домой из Соединённого Королевства, пройдя курсы по управлению британскими танками Challenger 2. Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве сообщили, что совместной работе на танках Challenger 2 британцы обучали несколько недель. Есть предположение, что экипажи примут участие в ближайшие недели в контрнаступлении Киева.

Украинская армия получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2

Украинская армия получит от Британии вдвое больше танков Challenger 2

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб.

Обложка ©

Wikipedia / Andrew Skudder

Арина Родионова
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