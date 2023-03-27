Украинские танкисты закончили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании

Украинские военные прибыли домой из Соединённого Королевства, пройдя курсы по управлению британскими танками Challenger 2. Об этом говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве сообщили, что совместной работе на танках Challenger 2 британцы обучали несколько недель. Есть предположение, что экипажи примут участие в ближайшие недели в контрнаступлении Киева.