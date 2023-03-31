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31 марта, 18:48

Чешский генерал опроверг миф о "чудо-оружии" Запада на Украине

Чешский генерал Шедивы: Запад преподносит танки Leopard как "чудо-оружие", но это ложь

Западная пропаганда пытается подать немецкие танки Leopard в качестве "чудо-оружия" ВСУ, но на самом же деле эти боевые машины не представляют собой что-то подобное. Об этом в интервью журналу Czdefence заявил бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Чехии Йиржи Шедивы.

"Немцы обещают 14 танков Leopard с тем, что к ним присоединятся и другие страны, но с ещё более старыми версиями, то есть танками 1980-х годов. Кстати, это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как некое "чудо-оружие", что определённо не является правдой", — отметил военный.

Аргументируя собственные слова, Шедивы напомнил, что Турция в своё время попыталась применить Leopard против террористических группировок и потеряла порядка десяти таких машин. В заключение чешский генерал добавил, что танки способны поддержать украинские войска, но если технику доставят в мае или июне, то будет уже слишком поздно.

Dpa: Украинские солдаты завершили обучение на Leopard 2 в Германии

Dpa: Украинские солдаты завершили обучение на Leopard 2 в Германии

Ранее Лайф сообщал, что на Украину доставлено 18 танков Leopard 2, которые ранее обещало Правительство Германии. Процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Наталья Исакова
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