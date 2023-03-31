Чешский генерал опроверг миф о "чудо-оружии" Запада на Украине
Чешский генерал Шедивы: Запад преподносит танки Leopard как "чудо-оружие", но это ложь
Западная пропаганда пытается подать немецкие танки Leopard в качестве "чудо-оружия" ВСУ, но на самом же деле эти боевые машины не представляют собой что-то подобное. Об этом в интервью журналу Czdefence заявил бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Чехии Йиржи Шедивы.
"Немцы обещают 14 танков Leopard с тем, что к ним присоединятся и другие страны, но с ещё более старыми версиями, то есть танками 1980-х годов. Кстати, это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как некое "чудо-оружие", что определённо не является правдой", — отметил военный.
Аргументируя собственные слова, Шедивы напомнил, что Турция в своё время попыталась применить Leopard против террористических группировок и потеряла порядка десяти таких машин. В заключение чешский генерал добавил, что танки способны поддержать украинские войска, но если технику доставят в мае или июне, то будет уже слишком поздно.
Ранее Лайф сообщал, что на Украину доставлено 18 танков Leopard 2, которые ранее обещало Правительство Германии. Процесс поставки занял около двух месяцев с момента принятия соответствующего решения.
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