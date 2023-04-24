КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 14:34

Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

Кирби, объясняя невыдачу виз пресс-пулу Лаврова, назвал СМИ России "пропагандой"

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк. В интервью телеканалу CNN он заявил, что российские СМИ являются "органами пропаганды" и что власти США привержены защите свободы прессы.

"Российские государственные СМИ — это органы пропаганды. Мы считаем важным отстаивать свободу прессы, независимость прессы, которая должна свободно делать свою работу", — отметил Кирби.

Также представитель Белого дома заявил, что арестованный в РФ по обвинению в шпионаже сотрудник Wall Street Journal Эван Гершкович является "не шпионом, а репортёром".

Миссия России в ООН расценила невыдачу виз пресс-пулу Лаврова как нарушение прав

Миссия России в ООН расценила невыдачу виз пресс-пулу Лаврова как нарушение прав

Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у главы МИД РФ Сергея Лаврова и дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров уже прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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