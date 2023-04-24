Белый дом попытался оправдаться после невыдачи виз пресс-пулу Лаврова

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби попытался оправдаться после невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова в Нью-Йорк. В интервью телеканалу CNN он заявил, что российские СМИ являются "органами пропаганды" и что власти США привержены защите свободы прессы.