Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня и завтра будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности. Соответствующее видео в телеграм-канале опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Лавров прибыл в Штаб-квартиру ООН. Видео © Telegram / Мария Захарова
По данным дипломата, заседание Совбеза под председательством Лаврова по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН уже началось. На мероприятии присутствует в том числе и посол РФ в США Анатолий Антонов. На понедельник, 24 апреля, у Лаврова также запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у Сергея Лаврова, и дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров уже прибыл в США.
Telegram / Мария Захарова