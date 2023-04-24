Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня и завтра будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности. Соответствующее видео в телеграм-канале опубликовала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По данным дипломата, заседание Совбеза под председательством Лаврова по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН уже началось. На мероприятии присутствует в том числе и посол РФ в США Анатолий Антонов. На понедельник, 24 апреля, у Лаврова также запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.