Захарова: Почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трёх миллионов человек наблюдали на ресурсе Flightradar за рейсом министра иностранных дел Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк.
"За рейсом Сергея Лаврова Москва – Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти три миллиона. Рекорд", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у Сергея Лаврова и дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров уже прибыл в США.
t.me / МИД России