КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 04:40

Захарова: Почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трёх миллионов человек наблюдали на ресурсе Flightradar за рейсом министра иностранных дел Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк.

"За рейсом Сергея Лаврова Москва – Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти три миллиона. Рекорд", — написала Захарова в телеграм-канале.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

Ранее Лайф сообщал, что российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует РФ. Изначально разрешения на въезд не было и у Сергея Лаврова и дипломатов, но ситуация изменилась после недовольства организации. Сам Лавров уже прибыл в США.

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t.me / МИД России

Юлия Коновалова
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