Захарова: Почти три миллиона человек отслеживали рейс Лаврова в Нью-Йорк

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что около трёх миллионов человек наблюдали на ресурсе Flightradar за рейсом министра иностранных дел Сергея Лаврова из Москвы в Нью-Йорк.

"За рейсом Сергея Лаврова Москва – Нью-Йорк по Flightradar одномоментно следило более 700 тысяч человек, а всего почти три миллиона. Рекорд", — написала Захарова в телеграм-канале.