КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 01:58

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк

Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН", — написала Захарова в телеграм-канале.

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Напомним, 24 апреля Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН — в открытых дебатах на тему защиты принципов устава организации. А на следующий день министр будет председательствовать на открытых дебатах по ближневосточной проблематике.

Ранее Лайф писал, что российским журналистам так и не выдали визы для посещения в составе официальной делегации Совбеза ООН, где председательствует Россия. Изначально разрешения на въезд не было и у Сергея Лаврова и дипломатов, однако ситуация изменилась после недовольства организации.

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t.me / МИД России

Юлия Коновалова
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