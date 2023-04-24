Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН", — написала Захарова в телеграм-канале.

Напомним, 24 апреля Лавров примет участие в одном из центральных мероприятий председательства России в Совбезе ООН — в открытых дебатах на тему защиты принципов устава организации. А на следующий день министр будет председательствовать на открытых дебатах по ближневосточной проблематике.