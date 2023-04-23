Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН

Встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях мероприятий по линии СБ ООН не запланированы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Таких планов нет. У нас по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", — сказал он журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.