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23 апреля, 14:08

Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН

Рябков: Встреча Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН не запланирована

Встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях мероприятий по линии СБ ООН не запланированы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Таких планов нет. У нас по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", — сказал он журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.

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Кстати, ранее вокруг поездки главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк разгорелся скандал. Как писал Лайф, США не выдавали ему и российской делегации визы. В ООН якобы до последнего надеялись, что Вашингтон выполнит свои обязательства. США действительно начали выдавать документы, однако российские журналисты остались в стороне. Ситуация не разрешилась и сегодня — им не выдали визы для полёта на Совбез ООН с Лавровым.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Николь Вербер
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