Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН
Рябков: Встреча Лаврова и Блинкена на полях Совбеза ООН не запланирована
Встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях мероприятий по линии СБ ООН не запланированы. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Таких планов нет. У нас по большому счёту с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", — сказал он журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.
Кстати, ранее вокруг поездки главы МИД Сергея Лаврова в Нью-Йорк разгорелся скандал. Как писал Лайф, США не выдавали ему и российской делегации визы. В ООН якобы до последнего надеялись, что Вашингтон выполнит свои обязательства. США действительно начали выдавать документы, однако российские журналисты остались в стороне. Ситуация не разрешилась и сегодня — им не выдали визы для полёта на Совбез ООН с Лавровым.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ