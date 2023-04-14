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14 апреля, 11:46

США начали выдавать визы делегации из РФ для участия в заседаниях Совбеза ООН

США запустили процесс выдачи виз членам российской делегации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН. Об этом рассказали в дипломатическом ведомстве.

"Сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН", — добавили в МИД.

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Ранее стало известно, что Лаврову и российской делегации ещё некоторое время не выдавали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые состоятся в Нью-Йорке. В ООН выразили надежду, что США выполнят свои обязательства в качестве принимающей страны всемирной организации и выдадут визы российской делегации.

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Unsplash

Илья Суриков
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