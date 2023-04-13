Антонов заявил о планах США устроить Лаврову "холодный приём"
Власти США дали понять, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ждёт в Нью-Йорке холодный приём во время его визита для участия в заседании Совбеза ООН. Об этом заявил посол России в Штатах Анатолий Антонов.
"Нас предупредили и в Госдепе, и на очень высоком уровне, что Сергея Викторовича здесь ждёт очень холодный приём", — сказал дипломат в эфире Первого канала.
Он добавил, что посольство посмотрит, как это будет выражаться на самой встрече в ООН. Меж тем, по словам Антонова, российская делегация всё ещё не получила визы для участия в Совете Безопасности ООН. Касается это и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Посол заметил, что Россия не упрашивает США выдать визы, а требует, "чтобы они обеспечили выполнение своих обязательств как страны, на территории которой находится всемирная организация".
Как сообщал Лайф, Организация Объединённых Наций ожидает, что США выполнят свои обязательства в качестве принимающей страны всемирной организации и выдадут визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и другим представителям российской делегации.
Telegram / EmbUSA