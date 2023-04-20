Небензя — о предстоящей встрече Лаврова с Генсеком ООН: К Гутерришу накопились вопросы

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 апреля встретится в Нью-Йорке с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

"Министр в понедельник будет встречаться с Генеральным секретарём Гутерришем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения", — отметил он.