Небензя — о предстоящей встрече Лаврова с Генсеком ООН: К Гутерришу накопились вопросы
Небензя сообщил, что Лавров 24 апреля встретится с Гутерришем в Нью-Йорке
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 апреля встретится в Нью-Йорке с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал постпред России при ООН Василий Небензя.
"Министр в понедельник будет встречаться с Генеральным секретарём Гутерришем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения", — отметил он.
Ранее встречу Гутерриша и Лаврова анонсировал офис Генсека ООН. Там отметили, что их разговор будет посвящён длинному перечню вопросов в повестке отношений России и всемирной организации.