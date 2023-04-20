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20 апреля, 18:40

Небензя — о предстоящей встрече Лаврова с Генсеком ООН: К Гутерришу накопились вопросы

Небензя сообщил, что Лавров 24 апреля встретится с Гутерришем в Нью-Йорке

<p>Обложка © Shutterstock, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Shutterstock, Wikipedia

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24 апреля встретится в Нью-Йорке с Генеральным секретарём Организации Объединённых Наций Антониу Гутерришем. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

"Министр в понедельник будет встречаться с Генеральным секретарём Гутерришем, к которому накопилось немало вопросов и немало тем для обсуждения", — отметил он.

О чем договаривается Сергей Лавров в Латинской Америке

О чем договаривается Сергей Лавров в Латинской Америке

Ранее встречу Гутерриша и Лаврова анонсировал офис Генсека ООН. Там отметили, что их разговор будет посвящён длинному перечню вопросов в повестке отношений России и всемирной организации.

Никита Осипов
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