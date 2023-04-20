Необратимость: какие сценарии обсуждаются за кулисами латиноамериканского турне Сергея Лаврова Почему в США испугались поездки главы МИД РФ в страны Латинской Америки и какие сюрпризы готовит министерство для политики Вашингтона. 19 апреля, 23:40 Глава МИД России Сергей Лавров в Бразилии. Обложка © Getty Images / Ton Molina / Anadolu Agency

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки. Он посетил Бразилию и Венесуэлу, где встретился с президентами стран и своими коллегами, а затем отправится в Никарагуа и на Кубу. Западные СМИ следят за визитом российского министра и делают логичные выводы.

"Россия одерживает дипломатические победы в Латинской Америке, вытесняя оттуда США и утверждая своё присутствие в Западном полушарии, в "ближнем зарубежье" Вашингтона", — пишет The American Thinker.

Автор заметки считает, что виной всему некомпетентность администрации президента США Джо Байдена. По его словам, Москва наращивает влияние в регионе, отмечая профессионализм и харизму русского министра и ужасаясь позициям лидеров ЛА, придерживающихся левой идеологии. Колонка, в которой журналист анализируют крах Вашингтона в американской сфере влияния, называется «Байден теряет Латинскую Америку».

"Мир не станет извиняться перед Западом за сближение с Россией, — комментирует The Washington Post турне российского главы внешнеполитического ведомства. — Другие страны Глобального Юга тоже осуждают возвращение Запада к холодной войне, которое произошло после начала спецоперации. В ближайшие месяцы недовольные голоса могут стать громче".

Тёплый прием, плотный график пресс-конференций Сергея Лаврова выглядят как приговор доминированию США. Сам министр обозначил, почему выбрано это время для поездки.

"Набирающий силу процесс формирования справедливого многополярного мироустройства обязательно завершится результатами, позитивными для подавляющего большинства человечества", — сказал Лавров, напомнив, что началась «историческая эпоха, «предшествующая формированию полицентричного миропорядка».

Цели визита Сергея Лаврова в ЛА

Сергей Лавров цементирует основу многополярного мирового порядка, который Россия и её союзники собираются строить, считает замдиректора Института Латинской Америки РАН по научной работе, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов. Эксперт также приводит пример турне главы МИД РФ по странам Африки, делая вывод, что нам удается продвигаться в этом направлении семимильными шагами.

"В дальнейшем это строительство многополярного мирового порядка будет конкретизироваться в более практические соглашения. Речь идет о создании более широких союзов и интеграции экономики. Например, создание режима свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и МЕРКОСУР, куда входят Бразилия-Аргентина-Уругвай и Парагвай. Кроме того, масштабы БРИКС будут расширяться, поскольку туда уже подают заявки Аргентина, Индонезия, Иран и даже Турция. То есть увеличивается круг наших союзников, вопреки тому, что на западе празднуют «изоляцию» России", — говорит Борис Мартынов.

Скорее Запад, по словам эксперта, окажется в изоляции, тем более, когда его политики и дипломаты допускают оскорбительные замечания в отношении суверенных государств и их лидеров. Напомним, после визита в Китай бразильского президента, призыве ухода в расчётах от доллара, представитель Госдепа США Джон Кирби обвинил президента Бразилии в том, что он, «как попугай, повторяет российскую и китайскую пропаганду». США своей непредсказуемой и малопонятной политикой, которая зависит от качества элиты, а оно в Штатах удручающе низкое, теряет профессионализм, полагает Борис Мартынов.

"Одна из целей визита Лаврова — это подтверждение факта, что практически все страны ЛА являются или дружественными, или нейтральными государствами в отношении проведения СВО. И итоги визита нашего министра предварительно это подтверждают. Мы получаем даже больший отклик, чем тот, на который рассчитывали, например от Бразилии и Венесуэлы, которые показали себя как независимые от США государства", — сказал Борис Мартынов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Венесуэлы Николас Мадуро (слева направо) во время встречи во дворце Мирафлорес. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Политолог-американист Малек Дудаков полагает, что России важно укреплять торгово-экономические отношения — существует большое пространство для увеличения товарооборота. Еще одной миссией министра может быть консультация с лидерами государств по поводу идеи создания клуба стран, которые могли бы оппонировать политике Запада на Украине.

"Несмотря на шоу, которое происходит сегодня в международных отношениях, уверен, что продолжаются консультации по урегулированию украинского кризиса. Никто не хочет оказаться в горниле Третьей мировой войны. Все прекрасно понимают, что украинский кейс нужно закрывать. Нужно договариваться, но как — никто не понимает. Для этого нужны консультации, в том числе и непубличного плана. Американцы разворошили муравейник, а теперь удивляются, что что-то пошло не так. Начались необратимые процессы по всему миру, включая Латинскую Америку, и это не только отказ от доллара в перспективе", — напоминает политолог Алексей Мартынов.

Авторы Елена Ладилова