Лавров предупредил о способности США обмануть в любой момент

Все прекрасно знают, что Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

"Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", — сказал Лавров.

Так он отреагировал на замечание журналиста, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, однако затем угрожали нарастить давление, если власти этой страны не согласятся на переговоры с оппозицией. Лавров, в свою очередь, добавил, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы.