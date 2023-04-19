Лавров предупредил о способности США обмануть в любой момент
Глава МИД Лавров: Все знают, что США могут обмануть в любой момент
Все прекрасно знают, что Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.
"Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединённые Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения", — сказал Лавров.
Так он отреагировал на замечание журналиста, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, однако затем угрожали нарастить давление, если власти этой страны не согласятся на переговоры с оппозицией. Лавров, в свою очередь, добавил, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы.
"Это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать, как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство", — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщал Лайф, ранее Мадуро заявил, что все в мире видят провокации западных стран против России, попытки "загнать её в угол". А недавно он послал к чёрту представителя Госдепартамента США.
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