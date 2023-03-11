"Путин — великий воин, Байден — президент": Мадуро подобрал эпитеты для мировых лидеров

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина великим воином, папу римского — чудотворцем, а Джо Байдена — просто президентом. Короткие характеристики ряду крупных фигур на мировой арене он дал в интервью аргентинскому журналисту Альфредо Серрано в эфире программы La Pizarra.

"Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, Путин — великий воин, [экс-президент Аргентины Маурисио] Макри — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант", — перечислил Мадуро.

Он также описал секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро словом "предатель", а бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — "переговорщик".