"Путин — великий воин, Байден — президент": Мадуро подобрал эпитеты для мировых лидеров
Президент Венесуэлы назвал Путина великим воином
Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © Kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина великим воином, папу римского — чудотворцем, а Джо Байдена — просто президентом. Короткие характеристики ряду крупных фигур на мировой арене он дал в интервью аргентинскому журналисту Альфредо Серрано в эфире программы La Pizarra.
"Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, Путин — великий воин, [экс-президент Аргентины Маурисио] Макри — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант", — перечислил Мадуро.
Он также описал секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро словом "предатель", а бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — "переговорщик".
Ранее сообщалось, что среди американского населения растёт популярность российского лидера Владимира Путина. В статье Лауры Дж. Веллингтон для The American Thinker (AT) указано, что именно такого президента хотели бы жители Америки.