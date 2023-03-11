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11 марта, 17:29

"Путин — великий воин, Байден — президент": Мадуро подобрал эпитеты для мировых лидеров

Президент Венесуэлы назвал Путина великим воином

<p>Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © Kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина великим воином, папу римского — чудотворцем, а Джо Байдена — просто президентом. Короткие характеристики ряду крупных фигур на мировой арене он дал в интервью аргентинскому журналисту Альфредо Серрано в эфире программы La Pizarra.

"Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, Путин — великий воин, [экс-президент Аргентины Маурисио] Макри — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант", — перечислил Мадуро.

Он также описал секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро словом "предатель", а бывшего премьера Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро — "переговорщик".

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Ранее сообщалось, что среди американского населения растёт популярность российского лидера Владимира Путина. В статье Лауры Дж. Веллингтон для The American Thinker (AT) указано, что именно такого президента хотели бы жители Америки.

Андрей Бражников
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