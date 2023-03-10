"Он главный": Экс-глава дипломатии ЕС описала характер Путина

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы его наследием "было то, что он не потерял Украину". Такое мнение высказала экс-глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон. В беседе с изданием Politico она отметила, что, принимая решения, российский лидер руководствуется историей и хочет, чтобы РФ была сильной и могущественной страной.

"Он [Путин], безусловно, считает, что это должно сыграть очень важную роль. И он хочет, чтобы его наследием было то, что он не потерял Украину", — подчеркнула Эштон.

Также она охарактеризовала Путина как одного "из тех, о ком вы, входя в помещение, знаете, что он главный". Такое утверждение Эштон аргументировала тем, что президент России обладает огромной уверенностью в себе. Кроме того, она добавила, что Путин умеет задавать собеседникам правильные вопросы, хорошо разбирается во многих темах, владеет информацией.