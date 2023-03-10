Папа римский описал Путина двумя словами

Папа римский Франциск назвал российского президента Владимира Путина просвещённым человеком и заявил, что в конфликте на Украине замешаны "имперские интересы" не только РФ, но и других стран.

"Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю на публике. Он просвещённый человек", — сказал о Путине понтифик в интервью газете La Reppublica.

Глава Святого престола выразил уверенность в том, что на Украине сосредоточены "имперские интересы не только российской империи, но и империй с других сторон". Сам же конфликт он считает "мировой войной". Он "начался по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война", заявил папа римский. Понтифик обратил внимание на то, что все крупные державы втянуты в конфликт.

"Поле битвы — Украина. Там борются все", — сказал Франциск.