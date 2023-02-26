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26 февраля, 08:51

Папа римский извинился перед русскими, но тайком

Глава староверов Севастьянов сообщил, что папа римский просит прощения у русских

<p>Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / EPA / MAURIZIO BRAMBATTI</p>

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / EPA / MAURIZIO BRAMBATTI

Папа римский Франциск попросил прощения у россиян и вновь призвал украинцев и русских сесть за стол переговоров. Его слова в православный праздник Прощёное воскресенье приводит председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

"Папа русским и украинцам предлагает в Прощёное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей. Он также просит в этот день прощения у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего у тех, кого обидел в России", сказал Севастьянов журналистам.

Что за день Прощёное воскресенье и как правильно извиняться 26 февраля перед началом Великого поста

Что за день Прощёное воскресенье и как правильно извиняться 26 февраля перед началом Великого поста

Ранее Лайф писал, что папа римский Франциск выразил готовность увидеться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, но в мирных условиях.

Татьяна Миссуми
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