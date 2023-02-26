Папа римский извинился перед русскими, но тайком

Папа римский Франциск попросил прощения у россиян и вновь призвал украинцев и русских сесть за стол переговоров. Его слова в православный праздник Прощёное воскресенье приводит председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

"Папа русским и украинцам предлагает в Прощёное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей. Он также просит в этот день прощения у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего у тех, кого обидел в России", — сказал Севастьянов журналистам.