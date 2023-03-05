В США заявили о мечте американцев сделать Путина своим президентом

Среди американского населения растёт популярность российского лидера Владимира Путина. В статье Лауры Дж. Веллингтон для The American Thinker (AT) указано, что именно такого президента хотели бы жители Америки.

"Американцы начинают видеть [в президенте РФ Владимире Путине] человека и лидера, который заботится о своей стране и своём народе гораздо больше, чем наши собственные лидеры заботятся о нас", — пишет автор.

В материале указано, что американцы "всё переосмыслили" и теперь они "всё понимают". Жители США всё чаще выражают недоверие Байдену и его администрации, что заставило их "желать такого лидера, как Путин". По мнению автора, лишившись настоящего лидера, человеческая природа американцев стремится заполнить эту пустоту и российский лидер как раз находится в пределах досягаемости. С мнением Веллингтон согласились многие читатели из Штатов и выразили солидарность в комментариях.

"Путин — единственный авторитетный мировой лидер, который фактически борется с коммунистическим переворотом под руководством США, направленным на создание единой мировой тоталитарной тирании. Да, Владимир выглядит довольно хорошо для меня, когда я понимаю, что моя собственная страна делает всё возможное, поддерживая атаку Джо Байдена на нашу Конституцию и даже жизни каждого из нас. Любой лидер, который борется с этой кликой, серьёзно заслуживает нашей поддержки", — пишет читатель.

"Мысль автора хорошо сформулирована. Всё больше его уважают — не за его воинственность, а за его предполагаемую готовность пожертвовать собой ради своей страны (от чего открыто отказались космически некомпетентные предатели, управляющие США)", — указал другой.