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5 марта, 08:36

В США заявили о мечте американцев сделать Путина своим президентом

AT: Многие американцы мечтают о Путине в качестве президента из-за его лидерских качеств

<p>Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a>, Getty Images / Anna Moneymaker</p>

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден. Обложка © kremlin.ru, Getty Images / Anna Moneymaker

Среди американского населения растёт популярность российского лидера Владимира Путина. В статье Лауры Дж. Веллингтон для The American Thinker (AT) указано, что именно такого президента хотели бы жители Америки.

"Американцы начинают видеть [в президенте РФ Владимире Путине] человека и лидера, который заботится о своей стране и своём народе гораздо больше, чем наши собственные лидеры заботятся о нас", — пишет автор.

В материале указано, что американцы "всё переосмыслили" и теперь они "всё понимают". Жители США всё чаще выражают недоверие Байдену и его администрации, что заставило их "желать такого лидера, как Путин". По мнению автора, лишившись настоящего лидера, человеческая природа американцев стремится заполнить эту пустоту и российский лидер как раз находится в пределах досягаемости. С мнением Веллингтон согласились многие читатели из Штатов и выразили солидарность в комментариях.

"Путин — единственный авторитетный мировой лидер, который фактически борется с коммунистическим переворотом под руководством США, направленным на создание единой мировой тоталитарной тирании. Да, Владимир выглядит довольно хорошо для меня, когда я понимаю, что моя собственная страна делает всё возможное, поддерживая атаку Джо Байдена на нашу Конституцию и даже жизни каждого из нас. Любой лидер, который борется с этой кликой, серьёзно заслуживает нашей поддержки", — пишет читатель.

"Мысль автора хорошо сформулирована. Всё больше его уважают — не за его воинственность, а за его предполагаемую готовность пожертвовать собой ради своей страны (от чего открыто отказались космически некомпетентные предатели, управляющие США)", — указал другой.

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Ранее американский разведчик Риттер напомнил, что российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорил о целях СВО. Он выразил уверенность, что Путин обязательно достигнет целей по освобождению Донбасса, а затем создаст там все социальные и экономические условия для благополучной жизни населения.

Оксана Попова
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