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5 марта, 06:48

Экс-кандидат в президенты США обвинила Байдена в развязывании ядерной войны

Экс-конгрессвумен США Габбард сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны

Американский президент Джо Байден подтолкнул народ США и весь мир к пропасти ядерной войны. Такое мнение высказала экс-член палаты представителей Конгресса и бывший кандидат в президенты Тулси Габбард на ежегодном съезде консерваторов в Колумбии.

Экс-конгрессвумен США Габбард сорвала овации, обвинив Байдена в развязывании ядерной войны. Видео © Twitter / Moondani17

В ходе выступления она сообщила, что больше не является демократкой. Это решение политик объяснила тем, что не может "с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден". Столь откровенное высказывание зрители встретили бурными овациями.

Она также убеждена, что основная угроза заключается в том, что действующий американский лидер подтолкнул нацию и весь мир к "пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую".

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Ранее экс-конгрессвумен США Габбард обвинила Киев в хищении денег американских граждан. По её словам, деньги американских налогоплательщиков, которые власти страны направляют на помощь Украине, оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве.

Обложка ©

Twitter / Moondani17

Оксана Попова
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