В США увидели в словах Байдена о России угрозу ядерной войны

Высказывание американского лидера Джо Байдена о недопустимости победы РФ на Украине противоречит принципам, которые заложил 35-й президент США Джон Кеннеди. Более того, политика действующего главы государства может привести к ядерной войне. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепартамента Джеймс Сориано в материале для The American Thinker. По его словам, Кеннеди считал, что Вашингтону нужно предотвращать любые конфронтации с государствами, у которых есть ядерное оружие, чтобы свести к минимуму его использование.