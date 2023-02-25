В США увидели в словах Байдена о России угрозу ядерной войны
Экс-сотрудник Госдепа Сориано заявил об угрозе ядерной войны из-за решений Байдена
Высказывание американского лидера Джо Байдена о недопустимости победы РФ на Украине противоречит принципам, которые заложил 35-й президент США Джон Кеннеди. Более того, политика действующего главы государства может привести к ядерной войне. Об этом заявил экс-сотрудник Госдепартамента Джеймс Сориано в материале для The American Thinker. По его словам, Кеннеди считал, что Вашингтону нужно предотвращать любые конфронтации с государствами, у которых есть ядерное оружие, чтобы свести к минимуму его использование.
"Сегодня это уже не принцип, который определяет нынешнюю американскую политику в отношении РФ. Байден противоречит Кеннеди. <…> Глядя на предшествовавшие конфликту [на Украине] события, становится ясно, что США потеряли самообладание, рьяно продвигая дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора", — сказано в статье.
По мнению автора, Североатлантический альянс усиливает эскалацию, требуя от ВСУ участвовать в боевых действиях. Сориано убеждён, что в НАТО стремятся лишить Россию ощутимых выгод.
Ранее Лайф писал, что в США призвали прислушаться к Путину, чтобы избежать ядерной катастрофы. С таким призывом выступил американский полковник Макгрегор.
ТАСС / EPA / Piotr Nowak