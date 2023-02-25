Байден допустил, что Украина не сможет сразу "вернуть" Крым

Президент США Джо Байден допустил, что Украина не сразу сможет захватить Крым. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Не всё сразу", — ответил Байден на вопрос о возможности "возвращения" Украиной Крыма.

При этом он подчеркнул, что может представить обстоятельства, при которых этому будет "предшествовать переходный период". Кроме того, американский лидер рассказал о позиции США по отношению к украинскому конфликту, отметив, что его итоги должны подводить сами украинцы.

"Мы должны создать для украинцев такие условия, при которых они смогут наступать этой весной и летом. <...> Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату", — заявил Байден.