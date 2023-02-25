Байден допустил, что Украина не сможет сразу "вернуть" Крым
Президент США Джо Байден допустил, что Украина не сразу сможет захватить Крым. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.
"Не всё сразу", — ответил Байден на вопрос о возможности "возвращения" Украиной Крыма.
При этом он подчеркнул, что может представить обстоятельства, при которых этому будет "предшествовать переходный период". Кроме того, американский лидер рассказал о позиции США по отношению к украинскому конфликту, отметив, что его итоги должны подводить сами украинцы.
"Мы должны создать для украинцев такие условия, при которых они смогут наступать этой весной и летом. <...> Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату", — заявил Байден.
Ранее американская журналистка Эмералд Робинсон заявила, что США сделали из Украины способ отмывания денег, поскольку власти "держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом".
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