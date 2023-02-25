"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 05:25

Байден допустил, что Украина не сможет сразу "вернуть" Крым

Президент США Джо Байден допустил, что Украина не сразу сможет захватить Крым. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Не всё сразу", — ответил Байден на вопрос о возможности "возвращения" Украиной Крыма.

При этом он подчеркнул, что может представить обстоятельства, при которых этому будет "предшествовать переходный период". Кроме того, американский лидер рассказал о позиции США по отношению к украинскому конфликту, отметив, что его итоги должны подводить сами украинцы.

"Мы должны создать для украинцев такие условия, при которых они смогут наступать этой весной и летом. <...> Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату", заявил Байден.

В Китае посоветовали Америке перестать "мутить воду"

В Китае посоветовали Америке перестать "мутить воду"

Ранее американская журналистка Эмералд Робинсон заявила, что США сделали из Украины способ отмывания денег, поскольку власти "держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом".

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Joe Biden

Светлана Оперук
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров