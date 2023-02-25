Американская журналистка рассказала, чем Украина стала для США

Чиновники и политики в США сделали из Украины средство личного обогащения. Таким мнением поделилась экс-корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.

"Подавляющее большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом", — подчеркнула Робинсон в "Твиттере".

Она считает, что военно-промышленный комплекс Америки уже целиком смог захватить Конгресс.