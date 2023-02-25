Американская журналистка рассказала, чем Украина стала для США
Журналистка из США Робинсон: США сделали из Украины способ отмывания денег
Чиновники и политики в США сделали из Украины средство личного обогащения. Таким мнением поделилась экс-корреспондент телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.
"Подавляющее большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом", — подчеркнула Робинсон в "Твиттере".
Она считает, что военно-промышленный комплекс Америки уже целиком смог захватить Конгресс.
Об этом же раньше открыто говорил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Он отмечал, что Байден специально затягивает конфликт на Украине, чтобы получить денежную выгоду.
Офис президента Украины