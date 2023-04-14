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14 апреля, 01:38

Мадуро послал к чёрту американских дипломатов

Мадуро послал к чёрту представителя Госдепа после его угрозы санкциями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отреагировал на угрозу американского правительства усилить санкции против его страны. Политик предложил представителю Госдепа США отправиться к чёрту.

"Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле: если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Предлагаю этому представителю гринго пойти к чёрту, потому что Венесуэлу уважают", — сказал Мадуро в эфире Venezolana de Televisión.

Ранее издание Europa Press со ссылкой на представителя Госдепа писало, что США могут ужесточить санкции против Венесуэлы, если там не будут развивать диалог с оппозицией. Это стало реакцией на заявления оппозиционера Хуана Гуайдо о его возможном аресте.

Мадуро же подчеркнул, что его страна не приемлет угроз со стороны США, она своими силами уже преодолела санкционные барьеры.

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"Путин — великий воин, Байден — президент": Мадуро подобрал эпитеты для мировых лидеров

Как сообщал Лайф, ранее Мадуро заявил, что все в мире видят провокации западных стран против России, попытки "загнать её в угол".

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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