Мадуро послал к чёрту американских дипломатов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отреагировал на угрозу американского правительства усилить санкции против его страны. Политик предложил представителю Госдепа США отправиться к чёрту.

"Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле: если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Предлагаю этому представителю гринго пойти к чёрту, потому что Венесуэлу уважают", — сказал Мадуро в эфире Venezolana de Televisión.

Ранее издание Europa Press со ссылкой на представителя Госдепа писало, что США могут ужесточить санкции против Венесуэлы, если там не будут развивать диалог с оппозицией. Это стало реакцией на заявления оппозиционера Хуана Гуайдо о его возможном аресте.

Мадуро же подчеркнул, что его страна не приемлет угроз со стороны США, она своими силами уже преодолела санкционные барьеры.