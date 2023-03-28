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28 марта, 01:26

Мадуро: Весь мир видит попытки Запада загнать Россию в угол

Все в мире видят провокации западных стран против России, попытки "загнать её в угол". Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе церемонии с участием посла Китая.

"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников. Я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом. Мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать её в угол", — сказал лидер Венесуэлы.

Также он обвинил Запад в попытках нагнетать ситуацию на Украине, перенести боевые действия на территорию России и даже "довести эту войну до ядерного уровня".

Мадуро считает, что сейчас можно наблюдать зарождение новой глобальной геополитики, которая уже будет основана на уважении между государствами.

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Как сообщал Лайф, годом ранее Мадуро обвинял Запад в желании расчленить Россию на куски. Он отмечал, что западные СМИ объединили усилия с целью оправдать действия США и их партнёров на Украине.

Андрей Григорьев
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