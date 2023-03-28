Мадуро: Весь мир видит попытки Запада загнать Россию в угол
Все в мире видят провокации западных стран против России, попытки "загнать её в угол". Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе церемонии с участием посла Китая.
"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников. Я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом. Мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать её в угол", — сказал лидер Венесуэлы.
Также он обвинил Запад в попытках нагнетать ситуацию на Украине, перенести боевые действия на территорию России и даже "довести эту войну до ядерного уровня".
Мадуро считает, что сейчас можно наблюдать зарождение новой глобальной геополитики, которая уже будет основана на уважении между государствами.
Как сообщал Лайф, годом ранее Мадуро обвинял Запад в желании расчленить Россию на куски. Он отмечал, что западные СМИ объединили усилия с целью оправдать действия США и их партнёров на Украине.