Мадуро: Весь мир видит попытки Запада загнать Россию в угол

Все в мире видят провокации западных стран против России, попытки "загнать её в угол". Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе церемонии с участием посла Китая.

"Мы прекрасно осведомлены о движениях на геополитическом поле империализма и его европейских союзников. Я думаю, это очевидно, думаю, что все в мире видят это таким образом. Мы ясно видим провокации против России, чтобы попытаться загнать её в угол", — сказал лидер Венесуэлы.

Также он обвинил Запад в попытках нагнетать ситуацию на Украине, перенести боевые действия на территорию России и даже "довести эту войну до ядерного уровня".

Мадуро считает, что сейчас можно наблюдать зарождение новой глобальной геополитики, которая уже будет основана на уважении между государствами.