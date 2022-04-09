Мадуро уличил Запад в желании "расчленить Россию на куски"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото © ТАСС / ЕРА
Политик уверен, что США и их союзники координируют экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против РФ.
Страны Запада хотят противостояния с Россией, чтобы "расчленить её на куски". Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы: они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира", — заявил президент, выступая на закрытии международного исторического конгресса.
Мадуро отмечает, что западные СМИ объединили усилия с целью оправдать действия США и их партнёров на Украине. Такие действия, уверен он, могут привести к третьей мировой войне.
Ранее Лайф писал, что Песков спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине. Представитель Кремля рассчитывает, что всё закончится "в обозримом будущем".