Мадуро уличил Запад в желании "расчленить Россию на куски"

Политик уверен, что США и их союзники координируют экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против РФ.

Страны Запада хотят противостояния с Россией, чтобы "расчленить её на куски". Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы: они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира", — заявил президент, выступая на закрытии международного исторического конгресса.

Мадуро отмечает, что западные СМИ объединили усилия с целью оправдать действия США и их партнёров на Украине. Такие действия, уверен он, могут привести к третьей мировой войне.