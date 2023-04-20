Альтруизм закончился: Почему Европа решилась на антиукраинскую агровойну Чем завершится зерновая война стран ЕС против Украины и почему она означает раскол в поддержке Киева? 19 апреля, 23:40 Зерновой терминал в Одесской области. Обложка © Getty Images / STR / NurPhoto

Импорт зерна с Украины

Страны ЕС начали вводить эмбарго на ввоз продуктов с Украины. Первыми о проблемах собственной сельскохозяйственной отрасли заявила Польша. А затем импорт на украинское зерно перекрыли в Венгрии, Словакии, похожая ситуация развивается в Болгарии. Аналогичные обсуждения происходят в Румынии и Чехии.

Запреты будут действовать минимум до конца июня. Еврокомиссия предложила фермерам шести стран ЕС помощь в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна с Украины. Однако, даже выполнив свои обещания, ЕС не восполнит колоссальных потерь сельскохозяйственных производителей Восточной Европы — фермеры будут разорены, что означает давление на власть и политиков.

В Европейском парламенте успели обвинить Польшу, Венгрию и Словакию в помощи России из-за введённого этими странами запрета на ввоз украинского зерна, но подобные спекуляции не повлияли на решения стран. Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс назвал "пониманием" реакцию Украины на остановку импорта. При том, что профильное министерство Незалежной назвало нарушением ранее заключённых договорённостей действия Варшавы.

Фермерам пообещали взятку

Глава Европейской комиссии Фон Дер Ляйен попыталась подкупить фермеров многомиллионными компенсациями, чтобы страны отменили запрет на импорт зерна с Украины. В рамках поддержки фермеров уже направлен пакет поддержки наиболее пострадавших хозяйств в размере € 56,3 млн.

— Евросоюз всё больше превращается в непонятную декоративную структуру, на которую всё меньше обращают внимания. Фон дер Ляйен может обещать, но своих денег у неё нет. Это значит, что решение должен принимать Европарламент. Не факт, что такое решение найдёт поддержку у депутатов из других стран. И даже если оно пройдёт, то тогда у фермеров из остальных стран возникнет вопрос: "А мы чем хуже?" — комментирует политолог Александр Роджерс.

По его словам, выплаты фермерам какой-то одной страны (или группы стран) — это создание конкурентных преимуществ нерыночными способами. То есть, пытаясь в ручном режиме затыкать возникающие проблемы, руководство ЕС сразу же создаёт новые.

— Привычка заливать любые проблемы деньгами изначально порочна. А в условиях текущего экономического кризиса только усугубляет проблемы, ибо этот кризис связан как раз с высокой инфляцией и возникающими из-за этого структурными перекосами и отрицательными процентами, — говорит Роджерс.

Польские СМИ также сообщили, что в качестве экстренной меры Еврокомиссия предложит "скорректировать ввоз зерна в соседние с Украиной страны ЕС". Еврокомиссия постарается уладить проблему с местными производителями и фермерами стран и выплатить компенсации, но для такого ущерба — это небольшие суммы. Потому что потери фермеров огромные, полагает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

— Фермерский класс в странах Европы крайне силён в плане консолидированности и сохранения своих устоев. Они занимают по количеству избирателей четвёртое место и обычно поддерживают правые консервативные партии. Их мнение и слово важны для политиков, от них не отмахнуться. Фермеры перегораживают дороги, привозят навоз на площади городов, устраивая скандалы. Дело в том, что рынок зерна в Центральной Европе просел весной на 27–30% именно из-за украинского зерна, а оно продаётся по демпинговой цене и подрывает местные агрорынки, — объясняет Андрей Суздальцев.

В посевную нужны семена, топливо, отопление, техника. А эти 20–30% падения цены гарантируют разорение европейских производителей. Поэтому обещания Урсулы фон дер Ляйен не спасают ситуацию, уверен доцент.

Сбор зерна. Фото © Getty Images / Alexey Furman

Отказавшись от импорта с Незалежной, восточноевропейские страны разрешили транзит по железной дороге, но в нём у Центральной Европы нет большой необходимости. Эксперт напоминает, что этой зимой в Испании кукурузой с Украины кормили свиней.

— Запрет на импорт — результат игры Запада с Украиной. Ведь спекуляции зерном ложатся на плечи фермеров. Самая главная проблема, о которой обычно не говорят, — Украина крайне опасна для сельского хозяйства Европы. Об этом говорили очень давно. Например, сельское хозяйство Польши развито, специализировано, оно высокотоварное, продукция Варшавы востребована Нидерландами. Но в рамках заказов с Украины данная отрасль Польши просто исчезнет. Потому что потенциал Украины — это земли, вода, солнце, традиции растениеводства. Мощные холдинги задавят мгновенно польское сельское хозяйство, а затем и более мелких — Словакию, Болгарию и остальных, — говорит Суздальцев.

Ситуация может повлиять глобально на поддержку Украины, это заметили и Европейские СМИ. "Избыток зерна подрывает добрую волю, в которой так нуждается Киев", отмечает пресса. Перекрыв транспортную горловину для импорта сельхозпродукции Украины, Польша, Венгрия, Словакия, Румыния демонстрируют начало долгожданного отпора притязаний Киева. И, похоже, эти запреты — только начало антиукраинской войны стран Европы за собственные интересы.

Авторы Елена Стафеева