Очередная страна решила запретить импорт зерна с Украины

"Словакия временно приостановит импорт зерна и другой отдельной продукции с Украины. Сегодня состоится заседание рабочей группы по этому вопросу", — объявил он. Деталей о категории других товаров Хегер приводить не стал.

На прошлой неделе Братислава предложила запустить в Евросоюзе механизм, который бы мог помочь Киеву покупать свою собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Инициативу Словакии поддержали восточные страны ЕС: Венгрия, Болгария, Польша, Чехия и Румыния. Также Минсельхоз страны ввёл запрет на переработку и продажу украинского зерна и муки из неё по причине обнаружения пестицида, который может нанести вред здоровью людей.