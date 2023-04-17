Украина хочет переговорами вернуть экспорт зерна в Польшу

Переговоры Украины с Польшей об экспорте сельскохозяйственной продукции пройдут в Варшаве 17 апреля. Об этом заявил министр аграрной политики страны Николай Сольский.

"В ближайшие месяцы будут сложные переговоры, вызванные активным экспортом нашей продукции в страны ЕС. Если говорим о Польше, то переговоры начинаются завтра. Завтра встречаемся в Варшаве и всех будем информировать", — сообщил украинский министр, указав, что первым шагом должно быть открытие транзита.

По словам чиновника, Киев также намерен встретиться с властями Румынии и Словакии, переговоры с которыми запланированы на 19 и 20 апреля соответственно.