Украина хочет переговорами вернуть экспорт зерна в Польшу
Министр Сольский: Переговоры Украины с Польшей об экспорте зерна пройдут 17 апреля
Переговоры Украины с Польшей об экспорте сельскохозяйственной продукции пройдут в Варшаве 17 апреля. Об этом заявил министр аграрной политики страны Николай Сольский.
"В ближайшие месяцы будут сложные переговоры, вызванные активным экспортом нашей продукции в страны ЕС. Если говорим о Польше, то переговоры начинаются завтра. Завтра встречаемся в Варшаве и всех будем информировать", — сообщил украинский министр, указав, что первым шагом должно быть открытие транзита.
По словам чиновника, Киев также намерен встретиться с властями Румынии и Словакии, переговоры с которыми запланированы на 19 и 20 апреля соответственно.
Ранее Лайф писал, что власти Польши официально запретили ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины. Запрет Варшавы будет действовать до 30 июня 2023 года.
Unsplash