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16 апреля, 21:51

Украина хочет переговорами вернуть экспорт зерна в Польшу

Министр Сольский: Переговоры Украины с Польшей об экспорте зерна пройдут 17 апреля

Переговоры Украины с Польшей об экспорте сельскохозяйственной продукции пройдут в Варшаве 17 апреля. Об этом заявил министр аграрной политики страны Николай Сольский.

"В ближайшие месяцы будут сложные переговоры, вызванные активным экспортом нашей продукции в страны ЕС. Если говорим о Польше, то переговоры начинаются завтра. Завтра встречаемся в Варшаве и всех будем информировать", сообщил украинский министр, указав, что первым шагом должно быть открытие транзита.

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По словам чиновника, Киев также намерен встретиться с властями Румынии и Словакии, переговоры с которыми запланированы на 19 и 20 апреля соответственно.

Ранее Лайф писал, что власти Польши официально запретили ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины. Запрет Варшавы будет действовать до 30 июня 2023 года.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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