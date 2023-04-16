Венгрия вслед за Польшей отказалась ввозить сельхозпродукцию с Украины

Будапешт запрещает импорт сельскохозяйственных продуктов с Украины до 30 июня 2023 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому в отсутствие значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда, в Венгрию", — заявил Надь.

До окончания запрета Будапешт ожидает от Брюсселя мер по поддержке европейских аграриев и изменения правил беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции. По словам министра, беспошлинный ввоз украинского зерна грозит серьёзным ущербом венгерскому сельскому хозяйству, а предотвратить эти негативные последствия возможно лишь чрезвычайными мерами.