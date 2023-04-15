Польша запретила импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня

Власти Польши официально запретили ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Об этом сказано в распоряжении, распространённом Министерством развития и технологий страны.

"До 30 июня 2023 года устанавливается запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Республики Польша", — сказано в документе, опубликованном в "твиттере" министра Вальдемара Буды.

Запрет распространяется на зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лён, коноплю, фрукты, овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, мясо, молоко и молочные продукты, яйца, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства.