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15 апреля, 20:33

Польша запретила импорт сельхозпродукции с Украины до 30 июня

Власти Польши официально запретили ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Об этом сказано в распоряжении, распространённом Министерством развития и технологий страны.

"До 30 июня 2023 года устанавливается запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, производимой или ввозимой с территории Украины на территорию Республики Польша", — сказано в документе, опубликованном в "твиттере" министра Вальдемара Буды.

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Запрет распространяется на зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лён, коноплю, фрукты, овощи, продукты из переработанных фруктов и овощей, вино, мясо, молоко и молочные продукты, яйца, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства.

Напомним, Правительство Польши 15 апреля приняло решение запретить импорт зерна с Украины. Причиной этому послужили серии протестов недовольных фермеров страны.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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