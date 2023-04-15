Польша отказалась от импорта украинского зерна

"Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития сельской местности (Роберта Телуса. — Прим. Лайфа) и министра развития и технологий (Вальдемара Буду. — Прим. Лайфа) издать соответствующие правовые акты для защиты сельскохозяйственного рынка Польши от дестабилизации, включая временный запрет на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции с Украины", — говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Еврокомиссия должна ограничить объём поставок зерна с Украины в Евросоюз, потому что это дестабилизирует местные рынки. Своё заявление политик сделал на фоне протестов польских фермеров, которые требуют от властей поддержки. Их выступления начались в феврале. По словам фермеров, украинское зерно низкого качества, из-за него упали цены на местную продукцию. Кроме того, есть риск, что в хранилищах попросту не хватит места. По официальным данным, за 2022 год в Польшу с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.