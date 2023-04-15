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15 апреля, 13:49

Польша отказалась от импорта украинского зерна

Правительство Польши приняло решение временно запретить импорт зерна с Украины

Правительство Польши уполномочило глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины после серий протестов недовольных фермеров. Об этом говорится в сообщении кабмина.

"Совет министров уполномочил министра сельского хозяйства и развития сельской местности (Роберта Телуса. — Прим. Лайфа) и министра развития и технологий (Вальдемара Буду. — Прим. Лайфа) издать соответствующие правовые акты для защиты сельскохозяйственного рынка Польши от дестабилизации, включая временный запрет на импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции с Украины", — говорится в заявлении.

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На заседании члены правительства обсудили возможные действия, которые Варшава может предпринять для защиты фермеров, чтобы стабилизировать рынок сельского хозяйства.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Еврокомиссия должна ограничить объём поставок зерна с Украины в Евросоюз, потому что это дестабилизирует местные рынки. Своё заявление политик сделал на фоне протестов польских фермеров, которые требуют от властей поддержки. Их выступления начались в феврале. По словам фермеров, украинское зерно низкого качества, из-за него упали цены на местную продукцию. Кроме того, есть риск, что в хранилищах попросту не хватит места. По официальным данным, за 2022 год в Польшу с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV

Никита Никонов
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