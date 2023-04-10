В Киеве возмущены "ударом в спину" от Польши сразу после визита Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин раскритиковал Польшу за отказ покупать зерно у Украины
Польша лишила Украину заработка на сельхозпродукции, уменьшив объёмы импорта зерна после протестов польских фермеров. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует (на Украине. — прим. Лайфа), — это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша", — сказал он на своём YouTube-канале.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Еврокомиссия должна ограничить объём поставок зерна с Украины в Евросоюз, потому что это дестабилизирует местные рынки. Своё заявление политик сделал на фоне протестов польских фермеров, которые требуют от властей поддержки.
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