В Киеве возмущены "ударом в спину" от Польши сразу после визита Зеленского

Польша лишила Украину заработка на сельхозпродукции, уменьшив объёмы импорта зерна после протестов польских фермеров. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует (на Украине. — прим. Лайфа), — это сельскохозяйственный сектор. И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша", — сказал он на своём YouTube-канале.