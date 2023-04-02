Европейцы взбесились из-за украинского зерна

Политическая репутация Украины подрывается наплывом зерна из страны в Европу, чем недовольны местные фермеры. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Польша и другие соседние государства согласились помочь вывозить зерно с Украины на мировые рынки после того, как экспорт оказался заблокирован в прошлом году, пишет издание.

Однако грузы копятся в Восточной Европе и вызывают гнев у производителей в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии, которые рискуют потерять бизнес. В ожидании роста стоимости зерна после окончания конфликта они придержали урожай, но их надежды не оправдались — цены рухнули. Теперь фермерам нужно как-то сбыть запасы до нового урожая летом.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Еврокомиссия должна ограничить объём поставок с Украины в Евросоюз, потому что это дестабилизирует местные рынки.

"Мы должны помочь Украине в транспортировке и продаже зерна в страны за пределами ЕС", — написал он в соцсети.

Власти других стран Восточной Европы, которые столкнулись с "зерновой" проблемой, тоже отреагировали. Они просят ЕС купить у них украинское зерно.