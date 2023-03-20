Путин: Только 3% украинского зерна ушло в Африку, а в Европу — около половины

Лишь 3% украинского зерна в рамках Черноморской инициативы ушло в страны Африки, а вот Европа получила 45% продовольствия, что говорит о его несправедливом распределении. Об этом во время парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Из общего объёма вывезенного с Украины зерна, зерновых, 45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% — в Африку", — заметил Путин.

Глава государства также обратил внимание на то, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам удобрений, топлива и продуктов питания в страны Африки, что позволяет ей вносить вклад в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.