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20 марта, 12:50

Путин: Только 3% украинского зерна ушло в Африку, а в Европу — около половины

Лишь 3% украинского зерна в рамках Черноморской инициативы ушло в страны Африки, а вот Европа получила 45% продовольствия, что говорит о его несправедливом распределении. Об этом во время парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Из общего объёма вывезенного с Украины зерна, зерновых, 45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% — в Африку", — заметил Путин.

Глава государства также обратил внимание на то, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам удобрений, топлива и продуктов питания в страны Африки, что позволяет ей вносить вклад в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

Путин: Россия поставит зерно Африке бесплатно, если не продлит зерновую сделку через 60 дней

Путин: Россия поставит зерно Африке бесплатно, если не продлит зерновую сделку через 60 дней

Ранее в российском МИД сообщили, что Москва приостановит участие в зерновой сделке, если не будет достигнут прогресс по имплементации меморандума между РФ и ООН.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин
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