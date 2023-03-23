Польские фермеры протестуют против поставок зерна с Украины
Польские фермеры протестуют в Щецине. Обложка © twitter/arszczecin
Польские фермеры протестуют в Щецине против дальнейших поставок зерна с Украины и требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. Они отказываются расходиться, несмотря на то что стемнело, сообщает радиостанция RMF FM.
"Фермеры протестуют в Щецине. Сегодня стартует запланированная на месяц акция протеста. Фермеры требуют встречи с премьер-министром и выполнения их требований: введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна", — сказано в сообщении.
Польские фермеры протестуют в Щецине. Фото © twitter/arszczecin
Протестующие на 70–80 тракторах приехали к воротам местной судоверфи, которая когда-то обанкротилась. Выбор места для митинга является сигналом к кабмину, что фермеры тоже боятся разориться, объяснил председатель регионального профсоюза "Солидарность" индивидуальных фермеров Эдвард Космаль.
Ранее в Варшаве проходил митинг против вовлечения Польши в боевые действия на Украине. Как писал Лайф, поляки выходили на акцию с плакатами на русском и требовали не вмешиваться в события. На постерах было написано: "Кто хочет польской крови, пошёл вон!" и "Польша выбирает мир!".