Польские фермеры протестуют против поставок зерна с Украины

Польские фермеры протестуют в Щецине против дальнейших поставок зерна с Украины и требуют переговоров с премьер-министром Матеушем Моравецким. Они отказываются расходиться, несмотря на то что стемнело, сообщает радиостанция RMF FM.

"Фермеры протестуют в Щецине. Сегодня стартует запланированная на месяц акция протеста. Фермеры требуют встречи с премьер-министром и выполнения их требований: введения антикризисной защиты для сельхозпроизводителей и урегулирования вопроса о ввозе с Украины зерна", — сказано в сообщении.

Польские фермеры протестуют в Щецине. Фото © twitter/arszczecin

Протестующие на 70–80 тракторах приехали к воротам местной судоверфи, которая когда-то обанкротилась. Выбор места для митинга является сигналом к кабмину, что фермеры тоже боятся разориться, объяснил председатель регионального профсоюза "Солидарность" индивидуальных фермеров Эдвард Космаль.