Зеленский случайно проболтался о будущем Украины в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения конфликта. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс. — Прим. Лайфа) и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдавию", — приводит слова эксперта издание "Страна.ua".

Политолог добавил, что общественное мнение Украины и Польши поддерживает углубление сотрудничества между странами. При этом социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов, говорит Бортник.

На этом фоне переговоры о создании Речи Посполитой, о которых ранее сообщили украинские СМИ, не удивляют, а слова Зеленского о том, что в будущем между двумя странами не будет границ, только подливают масла в огонь, заключил эксперт.

Напомним, ранее Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ. Об этом он заявил, находясь с первым официальным визитом в республике.