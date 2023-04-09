Зеленский случайно проболтался о будущем Украины в Польше
СМИ: Зеленский проговорился о судьбе Украины во время визита в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Польшу случайно раскрыл планы Киева и Варшавы по созданию антироссийского альянса после завершения конфликта. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.
"За кулисами отечественной политики действительно обсуждаются сценарии, что, если Украине не удастся быстро вступить в Евросоюз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника (Киев — Варшава — Вильнюс. — Прим. Лайфа) и создание нового политического образования, включающего <…> также Латвию, Эстонию и Молдавию", — приводит слова эксперта издание "Страна.ua".
Политолог добавил, что общественное мнение Украины и Польши поддерживает углубление сотрудничества между странами. При этом социально-экономическая интеграция уже достигла беспрецедентных исторических масштабов, говорит Бортник.
На этом фоне переговоры о создании Речи Посполитой, о которых ранее сообщили украинские СМИ, не удивляют, а слова Зеленского о том, что в будущем между двумя странами не будет границ, только подливают масла в огонь, заключил эксперт.
Напомним, ранее Зеленский пообещал, что скоро между Украиной и Польшей не будет никаких границ. Об этом он заявил, находясь с первым официальным визитом в республике.
Люблинский треугольник, о котором говорил Бортник, — это трёхсторонний региональный альянс для политического, экономического и социального сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой, целью которого является укрепление диалога между странами, а также поддержка интеграции Незалежной в Евросоюз и НАТО. Организация была основана 28 июля 2020 года в Люблине (Польша). Этот город выбрали специально в качестве намёка на средневековую Люблинскую унию, основавшую Речь Посполитую — одно из крупнейших государств Европы своего времени.