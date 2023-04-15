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15 апреля, 17:13

Захарова описала ссору Польши и Украины притчей о смерти Иуды

Захарова вспомнила притчу об Иуде после отказа Польши от украинского зерна

<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Russian Foreign Ministry Press Service via AP</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией указала на недальновидность польского правительства из-за сегодняшнего запрета на импорт украинского зерна.

"Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе удавились подавились зерном", написала она в своём телеграм-канале, намекнув на отрывок из Евангелия от Матфея о том, как раскаявшийся Иуда "бросил сребреники в храме, вышел, пошёл и удавился".

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Ранее против бесконтрольного поступления на европейский рынок украинского зерна высказывался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, такая тенденция дестабилизирует местные рынки. Его заявление совпало с серией протестов польских фермеров, которые недовольны низким качеством продукции из Незалежной и упавшими из-за этого ценами. Сегодня кабмин страны принял решение запретить импорт зерна с Украины.

Матвей Константинов
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