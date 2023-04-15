Захарова описала ссору Польши и Украины притчей о смерти Иуды

"Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе удавились подавились зерном", — написала она в своём телеграм-канале, намекнув на отрывок из Евангелия от Матфея о том, как раскаявшийся Иуда "бросил сребреники в храме, вышел, пошёл и удавился".