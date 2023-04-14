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14 апреля, 02:15

В Словакии ввели запрет на переработку и продажу зерна с Украины

Власти Словакии ввели запрет на переработку и продажу украинского зерна на своей территории из-за пестицидов. То же касается и изготовленной из этого зерна муки. Такое решение было принято Министерством сельского хозяйства и развития регионов Словакии.

По данным ведомства, в партии украинской пшеницы весом 1,5 тыс. тонн, отправлявшейся на молотьбу, был найден пестицид, запрещённый в ЕС и плохо влияющий на человеческое здоровье. Власти планируют в ближайшее время взять пробы всего украинского зерна и муки, которые хранятся в Словакии.

Сколько именно продлится запрет, неизвестно. О своём решении страна поставит в известность украинского посла Мирослава Кастрана. Также эту информацию донесут до представителей Польши, Венгрии, Чехии, Румынии и Болгарии.

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Меж тем и Будапешт ужесточает контроль за транзитными перевозками зерна с Украины. Однако там это делают, чтобы защитить интересы европейских фермеров, которые терпят убытки при поставках на местные рынки украинской сельскохозяйственной продукции по демпинговым ценам.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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