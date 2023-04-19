Падение Киева и переговоры осенью 2023 года: Варианты перемирия и конец СВО Почему переговоры о мире — до сих пор ключевая тема большинства западных и восточных государств. 38728 38728 Солдат ВСУ. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Глава Франции Эммануэль Макрон хочет обратиться к КНР с планом, который может привести к переговорам России и Украины, сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. План Франции по переговорам обозначает начало работы над такими документами уже летом 2023-го. Сообщают, что он должен основываться на долгосрочных гарантиях безопасности для Киева. Проработать детали парижские чиновники намерены вместе с китайскими коллегами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Getty Images / Kay Nietfeld – Pool

Эту тему поддержала и глава иностранных дел Франции Катрин Колонна, которая в интервью японскому телеканалу NHK призвала международное сообщество вернуться к созданию условий для мирного урегулирования украинского кризиса.

— Мирный план и вооружение — это противоречащие друг другу вещи. С Запада наращивают поставки танков, истребителей через третьи страны самыми экзотическими способами. В переговорах должны участвовать Россия и Украина, а в данных предложениях они пока никак не задействованы, — напоминает заместитель директора ИДВ РАН, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук Андрей Островский. Все страны хотят стать медиаторами конфликта, ими движет желание выдвинуться на международной арене в качестве миротворцев.

Ранее бразильский президент Лула да Силва, как пишут западные СМИ, "демонстративно отказался продавать оружие Украине", а затем отбыл с визитом в Пекин, где согласился с мирным планом Си Цзииньпина по решению украинского кейса. Чили и Аргентина также отказались от поставок вооружения Киеву. Позиция других стран Латинской Америки — Боливии, Кубы, Сальвадора и Венесуэлы — в ООН позволила обойти России часть западных санкций.

Президент Бразилии Лула да Силва. Фото © Getty Images / Andressa Anholete

Тренд на мирные переговоры политологи объясняют востребованностью и примерами успешного пиара. Андрей Островский приводит в пример мирное соглашение, подписанное Израилем и Египтом в 1974 году при посредничестве США, что принесло лавры миротворца Вашингтону. Или Дейтонские соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года. Именно поэтому подобная повестка актуальна для всех держав.

Западные предложения мира

Украину отказываются поддерживать страны Африки, Азии и Латинской Америки, которые из политических и экономических соображений всё больше склоняются к Москве или выбирают нейтралитет, констатирует Asia Times.

Когда одни американские СМИ "сдают" Киев, сообщая о грядущих поражениях, а другие сообщают о переносе сроков контрнаступления, то становится понятно, что поддержка Украины идёт на спад.

О том, что США должны усадить Украину за стол переговоров, заявил специальный помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу в статье "Принесите мир в Европу". По его словам, это поможет избежать третьей мировой. "Отказываясь от переговоров, Украина рискует остаться без американской и, возможно, европейской помощи", напомнил он. Экс-чиновник считает, что Россию нужно реинтегрировать в международный порядок, а для этого важно снять санкции, вернуть активы и умерить мстительный пыл Киева. А самое главное, "Вашингтон должен начать переговоры с Москвой и решить проблемы её безопасности, а не игнорировать их, как в феврале прошлого года".

О переговорах напоминает и Foreign Affairs. По словам издания, пусть Украина и безоговорочно побеждает", но Западу не до оптимизма. Война на Украине стала откровенно убыточной, поэтому нужна новая стратегия в два этапа: успеть продать побольше оружия Киеву, а затем в конце 2023 года усадить Россию и Украину за стол переговоров. Потому что Киеву не стоит надеяться на восстановление территорий, делает вывод издание. То есть, по рецепту Вашингтона, в 2023 году Америка нанесёт России максимальный удар военными действиями, а затем сможет навязать мирный договор на своих условиях, то есть добиться капитуляции Москвы.

ВСУ. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

— Тема мирных переговоров по большому счёту раздувается Западом, — уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Там поняли, что выиграть войну против России при помощи народа Украины невозможно. Слишком велика сила сопротивления и сила борьбы русских и украинцев за свободу от диктата Вашингтона. Поэтому они пытаются найти обходные пути, чтобы дать экстремистам передышку. Но я считаю, что такого потенциала для мирного соглашения нет и будет до конца доведён силовой сценарий освобождения Украины.

И хотя большинство изданий, выражающих точку зрения администрации Белого дома, предупреждают о том, что время для переговоров ещё не настало, слишком много предложений появляется от представителей разного уровня элит, уставших от украинского конфликта. Америка устала подсчитывать экономические потери. А Восточная Европа уже начинает обратный отсчёт, отказавшись от зерна Незалежной.

Авторы Елена Стафеева