Как украинский флаг оказался в центре Санкт-Петербурга Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему в Северной столице до сих пор развевается флаг киевского режима и что с этим делать. 17 апреля, 23:40 Обложка © T.me / BRIEF MOSCOW

На днях паблики российских военкоров возмутились демонстрации украинского флага в центре Северной столицы. На этот раз он оказался не в руках какого-то блогера. Полотнище киевского режима повесили на флагштоке у Таврического дворца Санкт-Петербурга. Он мелькал за спиной у петербургского губернатора Александра Беглова и главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, выступавших на Межпарламентской ассамблее стран СНГ.

Чиновники сразу же объяснили, почему он висел. Питер принимал эту ассамблею, Украина является формально её участником — а значит, и флаг должен висеть, несмотря на то что делегаты из Киева не приезжают на ассамблею начиная с госпереворота на Майдане. — До настоящего времени Верховная рада Украины не направляла никакого уведомления о выходе из соглашения о MПA СНГ и, таким образом, является действующим участником ассамблеи. В связи с этим использование Межпарламентской ассамблеей СНГ государственного флага Украины или его изображения наряду с государственными символами других членов МПА СНГ обусловлено юридическими требованиями, соответствует нормам международного протокола и мировой практике, — прокомментировал секретариат МПА.

— Как политику мне лично не нравится, причём решительно, флаг Украины на мероприятиях СНГ и МПА СНГ. Но, как международник по образованию и по призванию, я отчётливо понимаю, что отношение к странам – членам многосторонних организаций и даже использование либо неиспользование их символики — это не прерогатива государства, где находится соответствующая штаб-квартира. Иначе придётся столкнуться с тем, что кому-то захочется спустить флаг нашей (и не только нашей) страны в Нью-Йорке в случае с ООН, в Вене в случае с ОБСЕ, в Париже в случае с ЮНЕСКО или в Женеве в случае с Межпарламентским союзом, — прокомментировал ситуацию зампредседателя Совета Федерации Константин Косачёв.

Конечно, эта логика была раскритикована многими блогерами, журналистами и даже политиками. Закон законом, но нельзя забывать об общественном значении этой демонстрации. У нас уже год идёт специальная военная операция. Российский президент не раз и не два говорил о том, что военная спецоперация имеет для страны экзистенциальный характер.

Обращение российских военных по поводу флага Украины. Видео © T.me / Наш Regnum

Проще говоря, от победы в ней зависит наше дальнейшее существование — как единого российского государства, так и единого российского народа. А для достижения этой победы в войне, где против России выступил не только киевский режим, но и страны НАТО, нужна консолидация общества.

А когда российские чиновники позволяют вывешивать флаг Украины в центре Санкт-Петербурга, люди не вникают в нюансы юридических обязательств организаций и воспринимают такие ситуации иначе: что для части российского общества политическое руководство страны, которая находится под этим флагом, не является врагом.

Кстати, западные пропагандисты успешно используют подобное поведение российских чиновников для того, чтобы внести раскол между властью и обществом. Чтобы заставить россиян разочароваться в СВО и, соответственно, с большей нетерпимостью относиться к тем издержкам в виде санкций и прочих ограничений, которые страна несёт ради победы на Украине.

Да, в итоге нынешний кризис был разрешён. Флаг был снят представителем одного из политических движений, на место его не вернули, и теперь главное, чтобы другие радетели законности не впаяли этому представителю никаких штрафов и сроков за вандализм. Однако нужно понимать, что подобные эксцессы могут повторяться дальше.

Именно поэтому российская общественность, включая бойцов в Донбассе, просит разобраться в произошедшем. И тут у российских чиновников есть, по сути, два варианта действий. Соблюдать свои обязательства перед внешними партнёрами и думать о судьбе российского флага в ОБСЕ, слепоглухонемые сотрудники которой никак не помогли нашей СВО, или же всё-таки сделать выбор в пользу консолидации общества.

В этом случае придётся либо отказаться от проведения любых международных мероприятий, на которых мы будем обязаны демонстрировать украинский флаг, либо просто донести до партнёров мысль о том, что украинского флага на них не будет. Причём это должно быть именно официальное решение властей. Увы, ситуация демонстрирует, что чиновник — это существо, для которого соблюдение правил, написанное в бумажках, стоит на порядок выше, чем далёкое ему и не согласованное с начальством понятие целесообразности.

Необходимо на федеральном уровне рассмотреть вариант рекомендаций главам городов и регионов относительно использования флага Украины. И речь должна идти не только о каких-то общественных мероприятиях — никакой беготни по улицам, никаких выставок в университетах с украинскими флагами быть не должно. С февраля 2022 года это уже официально флаг террористического режима, который убивает и мучает россиян. Режима, с которым российские солдаты сейчас борются, не жалея живота своего.

Авторы Геворг Мирзаян