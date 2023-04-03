Офис генсека ООН анонсировал встречу Гутерриша и Лаврова

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует провести встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время его визита в штаб-квартиру организации в конце апреля. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Я не сомневаюсь, что, когда министр Лавров будет здесь, они встретятся с генеральным секретарём. Встреча будет посвящена длинному перечню вопросов в повестке отношений России и ООН", — сказал он на брифинге.