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3 апреля, 18:50

Офис генсека ООН анонсировал встречу Гутерриша и Лаврова

ООН: Гутерриш намерен встретиться с Лавровым в апреле

<p>Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует провести встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время его визита в штаб-квартиру организации в конце апреля. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Я не сомневаюсь, что, когда министр Лавров будет здесь, они встретятся с генеральным секретарём. Встреча будет посвящена длинному перечню вопросов в повестке отношений России и ООН", — сказал он на брифинге.

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Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что глава МИД Сергей Лавров может посетить штаб-квартиру международной организации в апреле. Он также заметил, что США обязаны выдать Лаврову визу для участия в мероприятиях ООН. На вопрос журналистов, получил ли её уже министр, постпред ответил, что вопрос адресован "не тому".

Оксана Попова
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