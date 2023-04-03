Офис генсека ООН анонсировал встречу Гутерриша и Лаврова
ООН: Гутерриш намерен встретиться с Лавровым в апреле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует провести встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время его визита в штаб-квартиру организации в конце апреля. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Я не сомневаюсь, что, когда министр Лавров будет здесь, они встретятся с генеральным секретарём. Встреча будет посвящена длинному перечню вопросов в повестке отношений России и ООН", — сказал он на брифинге.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что глава МИД Сергей Лавров может посетить штаб-квартиру международной организации в апреле. Он также заметил, что США обязаны выдать Лаврову визу для участия в мероприятиях ООН. На вопрос журналистов, получил ли её уже министр, постпред ответил, что вопрос адресован "не тому".