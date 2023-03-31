Песков пообещал "насыщенное" предстоящее председательство России в Совбезе ООН
Предстоящее председательство России в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций будет насыщенным, наша страна будет реализовывать все предусмотренные таким статусом права. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"[Председательство] видится насыщенным. Россия является постоянным членом СБ ООН и будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом СБ и ООН в целом", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.
Напомним, с 1 апреля Россия на месяц возглавит СБ ООН. На этом месте Москва будет определять, какие вопросы нужно вынести на повестку дня. В последний раз наша страна председательствовала в Совбезе ООН в феврале 2022 года.
А ранее Лайф сообщал, что Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств воздержались, а РФ, КНР и Бразилия поддержали. Вскоре после этого зампостпреда Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за международное расследование диверсии.