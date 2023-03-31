Песков пообещал "насыщенное" предстоящее председательство России в Совбезе ООН

Предстоящее председательство России в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций будет насыщенным, наша страна будет реализовывать все предусмотренные таким статусом права. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"[Председательство] видится насыщенным. Россия является постоянным членом СБ ООН и будет реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены. Естественно, оставаясь ответственным членом СБ и ООН в целом", — сказал в ходе брифинга представитель Кремля.