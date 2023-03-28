Китай выступил за международное расследование диверсии на "Северных потоках"

Власти Китая надеются, что будет проведено международное расследование диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", а итоги этой работы представят как можно скорее. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда Китая Гэн Шуан.

"Китай надеется, что это международное расследование состоится и как можно скорее будут представлены результаты. Совет Безопасности несёт ответственность за то, чтобы и впредь заниматься этим инцидентом", — сказал дипломат.

Он отметил, что некоторые члены СБ ООН заявляли о необходимости перейти к международному расследованию после завершения такой работы на национальных уровнях.

"Прошло уже более полугода после взрывов, и необходимо как можно скорее проводить эти следственные действия, иначе сложнее будет собирать доказательства и получать надёжные результаты расследований", — указал Гэн Шуан.