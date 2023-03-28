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27 марта, 21:32

Китай выступил за международное расследование диверсии на "Северных потоках"

Гэн Шуан: Китай за международное расследование теракта на "Северных потоках"

Власти Китая надеются, что будет проведено международное расследование диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", а итоги этой работы представят как можно скорее. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда Китая Гэн Шуан.

"Китай надеется, что это международное расследование состоится и как можно скорее будут представлены результаты. Совет Безопасности несёт ответственность за то, чтобы и впредь заниматься этим инцидентом", — сказал дипломат.

Он отметил, что некоторые члены СБ ООН заявляли о необходимости перейти к международному расследованию после завершения такой работы на национальных уровнях.

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"Прошло уже более полугода после взрывов, и необходимо как можно скорее проводить эти следственные действия, иначе сложнее будет собирать доказательства и получать надёжные результаты расследований", — указал Гэн Шуан.

Как рассказывал Лайф, Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". За этот документ проголосовали только РФ, КНР и Бразилия. Остальные выступать против не стали, лишь воздержались.

Обложка ©

UN Photo / Eskinder Debebe

Андрей Григорьев
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