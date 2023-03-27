Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках"

На заседании Совета Безопасности ООН не приняли российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Примечательно, что против резолюции не проголосовал никто, 12 государств воздержались, три поддержали. Таким образом, необходимое количество из девяти голосов набрано не было.