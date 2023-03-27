Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках"
На заседании Совета Безопасности ООН не приняли российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Примечательно, что против резолюции не проголосовал никто, 12 государств воздержались, три поддержали. Таким образом, необходимое количество из девяти голосов набрано не было.
Кроме России и Китая за принятие документа также проголосовала Бразилия. А воздержались США, Франция, Албания, Великобритания, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор, Япония.
Напомним, диверсии на "Северных потоках" были совершены осенью 2022 года. Виновники не установлены. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. С этой же версией согласился и российский лидер Владимир Путин. В МИД РФ заявили, что техническая возможность восстановления газопроводов есть, однако пока заняться этим не позволяют политические и экономические предпосылки.
Telegram / russiaun