Песков: Россия будет бороться с попытками Запада заглушить тему подрыва "Северных потоков"
Запад всеми силами пытается отвлечь внимание от темы взрывов на "Северных потоках", предпринимая для этого всевозможные меры. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва намерена и дальше противостоять этим попыткам.
"Странами Запада предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы "замотать", говоря по-русски, эту тему, чтобы её заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться", — подчеркнул он.
Диверсия на "Потоках" произошла в сентябре прошлого года. Официально подозреваемые в организации взрывов до сих пор не установлены, однако американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. С этой же версией согласился и российский лидер Владимир Путин. В МИД РФ заявили, что техническая возможность восстановления газопроводов есть, однако пока заняться этим не позволяют политические и экономические предпосылки.
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