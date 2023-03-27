Песков: Россия будет бороться с попытками Запада заглушить тему подрыва "Северных потоков"

Запад всеми силами пытается отвлечь внимание от темы взрывов на "Северных потоках", предпринимая для этого всевозможные меры. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва намерена и дальше противостоять этим попыткам.

"Странами Запада предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы "замотать", говоря по-русски, эту тему, чтобы её заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня. Но, разумеется, Россия будет продолжать делать всё возможное, чтобы не дать этому случиться", — подчеркнул он.