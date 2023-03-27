В МИД РФ назвали условия для восстановления "Северных потоков"

Пока довольно сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток", взорванных в сентябре прошлого года, однако эксперты считают, что повреждённые нитки можно восстановить. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, назвав условия восстановления "Потоков".

"Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет — с технической точки зрения — осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки", — цитирует Биричевского РИА "Новости".