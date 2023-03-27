В МИД РФ назвали условия для восстановления "Северных потоков"
Глава департамента МИДа: Восстановить "Северные потоки" можно при наличии заинтересованности Запада
Пока довольно сложно говорить о дальнейшей судьбе системы газопроводов "Северный поток", взорванных в сентябре прошлого года, однако эксперты считают, что повреждённые нитки можно восстановить. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, назвав условия восстановления "Потоков".
"Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет — с технической точки зрения — осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки", — цитирует Биричевского РИА "Новости".
Дипломат добавил, что пока действия стран Запада свидетельствуют об отсутствии у них заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере.
Напомним, газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. С этими выводами Херша согласился президент России Владимир Путин.