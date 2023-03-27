МИД не исключил требования компенсации за подрыв "Северных потоков"
Биричевский: Россия может поднять вопрос о компенсации за подрыв "Северных потоков"
Россия в будущем может поднять вопрос о выплате ей компенсации ущерба, нанесённого подрывом газопроводов "Северный поток". Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", — приводит РИА "Новости" его слова.
Он напомнил, что постпредство России распространило ранее проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании диверсий на "Северных потоках", однако "западные страны активно саботируют работу" по этому документу.
"Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей", — сказал дипломат.
Напомним, "Северный поток" и "Северный поток – 2" были подорваны в сентябре 2022 года. В СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. После расследования Херша в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл подобные публикации вбросом.