МИД не исключил требования компенсации за подрыв "Северных потоков"

Россия в будущем может поднять вопрос о выплате ей компенсации ущерба, нанесённого подрывом газопроводов "Северный поток". Об этом заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Не исключаем впоследствии и постановки вопроса о компенсации ущерба в результате подрыва газопроводов "Северный поток", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он напомнил, что постпредство России распространило ранее проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании диверсий на "Северных потоках", однако "западные страны активно саботируют работу" по этому документу.