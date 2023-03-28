"Ложный след": Аналитик предположил, почему Дания вдруг изменила позицию по "Северным потокам"
Аналитик Юшков: Дания пытается запутать расследование диверсий на "Северных потоках"
Изменение позиции Копенгагена по допуску России к расследованию диверсии на "Северных потоках" подозрительно. То ни Швеция, ни Дания, в чьих водах произошёл подрыв трубопроводов, не пускают никого к газопроводам, то вдруг, после публикации Херша с обвинением США, внезапно предлагают оператору Nord Stream 2 AG принять участие в извлечении конструкций. Это отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
"Появилась версия о неких украинских активистах, которые самостоятельно, без участия каких-либо государств, взорвали поток, потом версия о том, что Германия якобы всё знала, их флот был рядом в момент взрыва. После возникла версия, будто и Дания, и Швеция тоже были в курсе", — отметил Юшков в интервью радио "Комсомольская правда".
По мнению Юшкова, "налицо явные попытки запутать расследование", все эти действия словно говорят российской стороне: "Все и так всё знают, не пытайтесь какую-то правду найти, все и так соучастники". Эксперт выразил уверенность, что эта игра — просто попытки пустить Россию по ложному следу. Обнаруженный предмет, по его мнению, конечно, достать всё-таки нужно, тем более что это может послужить доказательством соучастия того же Копенгагена в подобных терактах.
"Поэтому здесь нельзя брать на веру то, что они нам пытаются дать. История какая-то явно подставная. Они положили и говорят: "Идите и возьмите это". Это надо рассматривать как свидетельство того, что нас хотят направить на ложный след", — отметил Юшков.
Ранее Лайф писал, что в Дании рассказали о загадочном объекте, найденном на трубе "Северного потока". Он уже покрылся отложениями, что свидетельствует о том, что он лежит там давно. Это следует из переписки между датскими властями.
Напомним, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. После расследования Херша в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл подобные публикации вбросом.