Изменение позиции Копенгагена по допуску России к расследованию диверсии на "Северных потоках" подозрительно. То ни Швеция, ни Дания, в чьих водах произошёл подрыв трубопроводов, не пускают никого к газопроводам, то вдруг, после публикации Херша с обвинением США, внезапно предлагают оператору Nord Stream 2 AG принять участие в извлечении конструкций. Это отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

"Появилась версия о неких украинских активистах, которые самостоятельно, без участия каких-либо государств, взорвали поток, потом версия о том, что Германия якобы всё знала, их флот был рядом в момент взрыва. После возникла версия, будто и Дания, и Швеция тоже были в курсе", — отметил Юшков в интервью радио "Комсомольская правда".

По мнению Юшкова, "налицо явные попытки запутать расследование", все эти действия словно говорят российской стороне: "Все и так всё знают, не пытайтесь какую-то правду найти, все и так соучастники". Эксперт выразил уверенность, что эта игра — просто попытки пустить Россию по ложному следу. Обнаруженный предмет, по его мнению, конечно, достать всё-таки нужно, тем более что это может послужить доказательством соучастия того же Копенгагена в подобных терактах.

"Поэтому здесь нельзя брать на веру то, что они нам пытаются дать. История какая-то явно подставная. Они положили и говорят: "Идите и возьмите это". Это надо рассматривать как свидетельство того, что нас хотят направить на ложный след", — отметил Юшков.