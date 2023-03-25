Путин: Специалистам из РФ нет смысла обследовать объект, найденный на "Северном потоке"
Специалистам из России уже нет смысла обследовать объект, найденный на "Северном потоке". Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.
"Я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали, значит, она уже и невзрывоопасная, эта ситуация", — отметил он.
По словам Путина, Россия не пыталась уличить в чём-то другие страны, Москва хотела обеспечить безопасность, чтобы не произошло новых взрывов.
Напомним, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. После расследования Херша в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл подобные публикации вбросом.
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