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25 марта, 18:10

Путин: Специалистам из РФ нет смысла обследовать объект, найденный на "Северном потоке"

Специалистам из России уже нет смысла обследовать объект, найденный на "Северном потоке". Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали, значит, она уже и невзрывоопасная, эта ситуация", — отметил он.

По словам Путина, Россия не пыталась уличить в чём-то другие страны, Москва хотела обеспечить безопасность, чтобы не произошло новых взрывов.

Путин согласен, что спецслужбы США причастны к подрыву "Северных потоков"

Путин согласен, что спецслужбы США причастны к подрыву "Северных потоков"

Напомним, газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно США, а канцлер ФРГ Олаф Шольц помогает Вашингтону скрывать данные о диверсиях. После расследования Херша в западных СМИ синхронно появились статьи о том, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы. В Москве к этой версии отнеслись скептически: Кремль счёл подобные публикации вбросом.

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LIFE

Александр Юнашев
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