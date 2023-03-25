Путин: Специалистам из РФ нет смысла обследовать объект, найденный на "Северном потоке"

Специалистам из России уже нет смысла обследовать объект, найденный на "Северном потоке" . Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Я думаю, что сейчас уже и нет смысла туда нам залезать, поскольку нам одна из стран НАТО, в данном случае Дания, сказала, что они уже обследовали, значит, она уже и невзрывоопасная, эта ситуация", — отметил он.