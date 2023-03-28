Песков: Решение СБ ООН не поддерживать резолюцию по "Северным потокам" вызывает сожаление

В Кремле с сожалением восприняли решение Совета безопасности ООН не поддерживать резолюцию России и КНР о международном расследовании диверсий на "Северных потоках". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, с сожалением [относимся к такому решению]. Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.