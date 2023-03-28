Песков: Решение СБ ООН не поддерживать резолюцию по "Северным потокам" вызывает сожаление
В Кремле с сожалением восприняли решение Совета безопасности ООН не поддерживать резолюцию России и КНР о международном расследовании диверсий на "Северных потоках". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, с сожалением [относимся к такому решению]. Мы считаем, что все должны быть заинтересованы в объективном расследовании с привлечением всех заинтересованных сторон, всех тех, кто может пролить свет на заказчиков и исполнителей этого террористического акта", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
По словам Пескова, Москва продолжит прикладывать усилия, чтобы не дать замотать эту тему.
Напомним, накануне Совбез ООН не принял резолюцию России и Китая по диверсиям на "Северных потоках". Против не проголосовал никто, 12 государств воздержались, три (РФ, КНР и Бразилия) поддержали. Таким образом, необходимое количество из девяти голосов набрано не было. После этого зампостпреда Китая Гэн Шуан заявил, что Пекин выступает за международное расследование диверсии. В свою очередь постпред Бразилии Рональдо Кошта Фильо подчеркнул необходимость создания комиссии ООН для расследования инцидента.
Как сообщал Лайф, трубопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. Пока европейские страны никак не могут найти подозреваемых, в СМИ появляются разные версии произошедшего. Так, американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно Соединённые Штаты. С этими выводами ранее согласился президент РФ Владимир Путин. А МИД РФ не исключил требования компенсации за уничтожение инфраструктуры.
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